МВД России готовит новый запрос в Германию по ситуации с Навальным

Москва, 11 сентября. МВД России после сообщений о выходе блогера Алексея Навального из комы готовит новый запрос в ФРГ об оказании правовой помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Ранее издание Der Spigel сообщило, что состояние Навального постепенно улучшается, он уже может говорить и, вероятно, помнит, что происходило с ним в самолете до потери сознания. Кроме того, журналисты утверждали, что полиция усилила охрану россиянина в клинике «Шарите». Однако берлинские правоохранители подчеркнули, что не знают, откуда у СМИ такие данные.

МВД России теперь готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Он будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей и эксперта при проведении немецкой стороной действий с Навальным.

«В том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы», — говорится в сообщении.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Германия по-прежнему не предоставила российской стороне результаты анализов, которые позволили врачам в ФРГ прийти к выводу об «отравлении» Навального.

Блогера в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. По просьбе родных Навального затем перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы «отравили» боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, поскольку российские специалисты, обследовавшие россиянина до перелета в ФРГ, не обнаружили в его организме следов ядовитых веществ.