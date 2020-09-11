Кому государство повысит зарплаты осенью, кто получит стимулирующие выплаты

Осенью 2020 года в России военным и силовикам повысят размеры окладов, классных руководителей ждет надбавка, а специалисты, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19, могут получить новые стимулирующие выплаты. Федеральное агентство новостей собрало последние новости по этой теме.

Кому государство повысит зарплаты

Денежное довольствие силовиков и военнослужащих будет повышено с 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил еще 30 июня. Как сообщалось, оклады будут увеличены на 3%.

«С 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Повышение затронет в том числе тех, кто проходит службу в войсках национальной гвардии РФ и имеет специальное звание полиции. Зарплаты также будут увеличены для сотрудников ФСИН, органов внутренних дел, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Позже Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих, которые проходят службу по контракту. Ожидается, что минимальное повышение окладов с 1 октября составит 489 рублей, максимальное — 2344 рубля.

Новые выплаты для тех, кто борется с пандемией

4 сентября Мишустин подписал постановление, которое предусматривает новые стимулирующие выплаты для работников, участвующих в борьбе с пандемией COVID-19. Отмечается, что средства могут получить сотрудники организаций, которые находятся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Как и медики, многие из этих сотрудников рискуют своими жизнями и здоровьем, а также несут повышенную нагрузку, объяснили в Кабмине РФ.

«Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что другим распоряжением правительства на эти выплаты будет выделено более пяти миллиардов рублей из резервного фонда.

Размер стимулирующих выплат зависит от должности каждого специалиста и составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода.

Надбавка за классное руководство

Школьные учителя, которые являются классными руководителями, будут ежемесячно получать надбавку в пять тысяч рублей. Соответствующее постановление было подписано 19 августа.

На выплаты будут выделены еще 212,8 миллиона рублей — это связано с тем, что классных руководителей с 1 сентября в стране стало больше.

«Величина вознаграждения составит пять тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что выплаты затронут классных руководителей и учителей, которые готовы взять на себя дополнительную нагрузку.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, какие выплаты и пособия на детей россияне смогут получить в сентябре 2020 года.