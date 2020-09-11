Константин Костин: Новые игроки имеют реальные шансы на «думскую лицензию»

Новые политические партии России имеют реальные шансы получить места в парламентах регионов в Единый день голосования. Вторых туров на губернаторских выборах этой осенью не предвидится нигде по стране. Электронное голосование расширяет возможности для политического участия граждан, а идея главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе дня выборов на апрель заслуживает самого детального изучения.

Об этом и о многих других деталях нынешней избирательной кампании в РФ в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Думская лицензия» для новых игроков

— Константин Николаевич, как вы оцениваете, накануне Единого дня голосования, нынешнюю предвыборную кампанию в России?

— Текущая избирательная кампания не сильно отличается по своей интенсивности от аналогичных кампаний, которые проходили в предыдущие годы.

Определенный интерес к голосованию 13 сентября, безусловно, поддерживается участием новых игроков, которые имеют реальные шансы получить места в региональных парламентах и, как следствие, «думскую лицензию», — это «Зеленая альтернатива», «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии». Однако парламентская оппозиция несколько менее активна и эффективна в части отбора и выдвижения кандидатов, чем в предыдущих циклах. При этом лидером остается «Единая Россия» и выдвинутые ей кандидаты.

Если говорить о выборах высших должностных лиц субъектов федерации, то во всех 18 регионах кампании пока развиваются по референдумным сценариям, хотя в Архангельской и Иркутской областях, а также в Еврейской АО существовали предпосылки для конкурентного сценария.

Важной характеристикой текущего электорального цикла является, по сути, смена моделей политического поведения избирателей: принятие электорального решения выглядит все более рациональным и, можно говорить, более качественным. На первый план выходит оценка вклада потенциального кандидата в развитие региона и улучшение качества жизни его населения.

— Вы упомянули о реальных шансах новых партий войти в парламенты регионов. А что можно сказать о старых игроках на политическом поле России?

— Безусловно, у большой «парламентской четверки» сохраняются высокие шансы на то, чтобы провести своих представителей в органы власти. Но, как я уже отметил, на этих выборах парламентская оппозиция действует менее активно, нежели партия власти. Возможно, сказывается достаточно продолжительный этап ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для некоторых политических игроков это стало своего рода точкой остановки активной работы.

Единороссы же смогли развернуть достаточно широкую волонтерскую сеть и продолжить свою работу в органах законодательной и представительной власти в интересах избирателей, социальной сферы, экономики субъектов, страны в целом.

В политике важны традиции

— Ожидаете ли вы вторые туры на губернаторских выборах в тех или иных регионах?

— Сегодня речь о вторых турах на губернаторских выборах вести нецелесообразно. Гипотетически существовавшие для этого шансы в некоторых субъектах не были реализованы, и говорить о таком сценарии было бы неверно. Хотя последнее слово — всегда за избирателем.

— Каков ваш прогноз явки?

— В разных субъектах федерации явка будет отличаться существенно. Есть регионы, в которых политическая традиция предполагает активное участие граждан в электоральных процедурах, а есть регионы, в которых избиратели не особо активны от одной кампании к другой. Немаловажную роль сыграет и качество пригласительной работы, развернутой в регионах, активность самих кандидатов, эпидемиологическая ситуация и те самые предпосылки к конкурентным сценариям, о которых я говорил.

Поэтому сказать сейчас, что средний прогноз явки — это столько-то процентов, было бы некорректным: в одних регионах он будет выше, в других — ниже, и это нормальная политическая практика.

— Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на апрель, когда будут школьные каникулы. Как вы оцениваете такую идею?

— Элла Александровна Памфилова — безусловно, грамотный профессионал, глубоко разбирающийся в избирательном процессе. Ее предложение, вне всякого сомнения, заслуживает самого детального изучения и обсуждения. При этом не надо забывать, что в политике немаловажное место занимают традиции. В России традиционно на протяжении последних лет Единый день голосования проводится осенью. Граждане, в определенной степени, к этому привыкли, отработан понятный алгоритм функционирования всей избирательной машины.

Предложения об изменении сроков ЕДГ звучат не в первый раз, поэтому думаю, что необходимо детальное обсуждение этого вопроса с участием всех заинтересованных структур, в первую очередь с представителями политических партий — основными акторами электорального процесса. Возможно, будет найден понятный и приемлемый для всех консенсус по данному вопросу.

Может быть, следует провести серьезное социологическое исследование для того, чтобы понять наиболее удобную для избирателей дату проведения ЕДГ, так как все технологические алгоритмы избирательной кампании должны быть ориентированы на доступность и удобство процедуры для избирателей.

Электронное голосование — это хорошо и удобно

— Как вы оцениваете внедрение системы электронного голосования?

— Система электронного голосования, равно как и голосование в течение нескольких дней, положительно оценивается нашими гражданами. Это удобно. Людям не нужно ограничивать свои планы, менять привычный уклад жизни, и при этом создаются условия для возможности выполнения ими своего гражданского долга — участия в голосовании. Электронное голосование — это хорошо, это ответ на запрос людей и это следование в ногу с техническим прогрессом.

Кроме того, не надо забывать, что электронное голосование расширяет возможности для политического участия граждан. Те, кто в силу разного рода обстоятельств не участвовали в голосовании традиционным методом, нашли сейчас для себя возможность выразить свою гражданскую позицию.

— Вообще, как вам кажется, сохранится ли в будущем традиционное оффлайн-голосование?

— Традиционное голосование, конечно же, сохранится. Для многих избирателей это та самая дань политической традиции, сформировавшейся в нашем обществе. Можно даже сказать, что традиционное очное голосование несет в себе некий сакральный смысл личной включенности граждан в политический процесс. Безусловно, можно говорить, что через отдаленный временной промежуток мы сможем предложить избирателю стопроцентное удаленное голосование, но сейчас вести речь об этом преждевременно.

— А есть ли у вас информация об отношении россиян к дистанционному электронному голосованию? Может ли оно повлиять на интерес к выборам?

— Наш фонд проводил исследование, которое показало, что подавляющее большинство граждан, около 80%, поддерживают развитие различных форм электоральных процедур: многодневное голосование, дистанционное голосование, голосование на удаленных участках и другие формы. Но говорить о том, что это повышает интерес к выборам, наверное, неправильно. Это создает, в первую очередь, поле возможностей, а вот уже наличие этих возможностей может родить интерес к процедуре.

— Как вы думаете, может ли наш опыт дистанционного электронного голосования стать основой для других стран?

— Думаю, что эксперты и аналитики, которые готовят предложения по развитию электоральных институтов в других странах, безусловно, наш опыт изучают, но сказать о том, насколько это повлияет на принятые за рубежом модели, сейчас сложно.

Опять же, у каждой страны существуют свои политические традиции, которые формировались не один год и достаточно прочно укоренились в сознании избирателей. Мы же, например, не используем у себя традиционную для США систему голосования по почте, хотя ей не один десяток лет. Каждая страна сама для себя принимает решение, как ей выстраивать электоральную машину. Если кому-то наш опыт придется по душе — будем только рады.

Закон о выборах — не священная корова

— Сегодня в России существует так называемый «день тишины», запрещающий предвыборную агитацию. На этот раз ее нельзя будет вести 12 и 13 сентября. Не считаете ли вы, что эта практика накладывает ограничение на партии и СМИ, освещающие электоральный процесс?

— Этот вопрос досконально изложен в законодательстве Российской Федерации и ее субъектов, касающихся организации выборов и референдумов. Добавить к этому нечего. В качестве же политологических новелл можно говорить о том, что среди экспертов обсуждается в той или иной форме возможное предложение об отмене самого прецедентного понятия «день тишины», потому что по большому счету последний день кампании существенно изменить электоральное решение граждан уже не может. Возможно, в дальнейшем эта норма претерпит изменение.

— Какой у вас прогноз на следующий электоральный период, на выборы в Государственную думу?

— Сейчас говорить о прогнозах электорального цикла 2021 года не совсем правильно. Мы можем лишь сказать об общих очертаниях политической конфигурации, которая с большой долей вероятности сформируется в новой Госдуме: свои места сохранит «думская четверка» при лидирующей позиции «Единой России». Возможно, вновь получат свои места «Патриоты России».

Думаю, что сохраняются хорошие стартовые условия для борьбы за думские кресла и у новых партий, но все будет зависеть от того, как участники политического процесса пройдут предэлекторальный цикл и с каким стартовым багажом выйдут к началу избирательной кампании. Здесь, безусловно, слишком много неопределенностей, они могут серьезно повлиять на расклад позиций участников думской гонки.

— На ваш взгляд, назрели ли, в целом, какие-то изменения российского выборного законодательства?

— Законодательство, в том числе и выборное, — это не священная корова, никаких табу на его изменение и совершенствование не существует. Единственное, надо понимать, что поправки в законодательство не должны быть данью моде, реакцией на давление отдельных политических игроков. Они не должны модерироваться и приниматься исходя из сиюминутных интересов, а должны отвечать запросам граждан.

Работа над совершенствованием законодательства ведется постоянно. Некоторые новеллы появляются, в том числе и в избирательных законах. Пример у нас перед глазами: электронное голосование, дистанционное голосование, многодневное голосование и др. Нужно ли совершенствовать закон о выборах? Да. Нужно ли его перекраивать? Нет. В любом случае, главный выгодоприобретатель — это избиратель Российской Федерации.