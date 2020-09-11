Врач оценила безопасность пищевой фольги

Москва, 11 сентября. Пищевая фольга при использовании не нанесет никакого вреда здоровью, если соблюдать определенные условия ее эксплуатации. Мифы о вреде фольги на кухне развенчала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева в эфире радио Sputnik.

Фольга — универсальный материал, который есть на кухне у каждой хозяйки. В нем и запекают, и хранят продукты. Но многих женщин беспокоит безопасность фольги из-за содержания в ней частиц алюминия, которые при нагревании и высоких температурах могут попасть в пищу.

По словам врача, пищевой материал имеет отличия от обычного. Фольгу, используемую в кулинарии, покрывают оксидной пленкой, поэтому содержащийся в ней алюминий не переходит в пищу.

«Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И такую фольгу для приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму», — считает Бурляева.

Тем не менее готовить в этом материале определенные группы продуктов все же рискованно.

«Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду», — отметила эксперт.

При этом у данного материала есть большие преимущества. При хранении в фольге в холодильнике продукты дольше сохраняют свое качество и становятся идеально защищенными от посторонних запахов.

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