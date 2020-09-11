Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с российским лидером Владимиром Путиным и считает это плюсом. Об этом американский лидер рассказал на встрече со сторонниками в Мичигане.

«Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством», — отметил Трамп.

Президент США сообщил, что его часто критикуют за хорошие отношения с Путиным, заявляя, что ладить с российским лидером — это якобы «ужасно», пишет «Вечерняя Москва».

«Нет, это хорошо. Если я могу поладить, это хорошо. Он мне нравится, я ему нравлюсь. Это не так плохо», — ответил на критику Трамп.

Американский лидер похвастался хорошими отношениям не только с Путиным, но и с другими главами государств. По словам Трампа, ему удается ладить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как утверждает президент США, его отношения с этими персонами тоже подвергаются критике.

«Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. <…> Это нормально — не устраивать войну. «Он ладит с председателем КНР Си Цзиньпином, он ладит с премьер-министром Абэ, он ладит со многими людьми». Это хорошо», — подытожил Дональд Трамп.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в 2017 году Трамп якобы пропустил звонок от Путина и накричал из-за этого на экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что такое технически невозможно.