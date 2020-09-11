Эксперт рассказал, как «невероятное» оружие США разобьется о ядерный щит РФ

Все «невероятное» вооружение США будет бесполезно против ядерного щита России, считает военный аналитик Вадим Козюлин.Так эксперт ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты Америки располагают такими системами вооружения, которых нет ни у России, ни у Китая. Об этом он сообщил во время своего выступления перед сторонниками в Мичигане.

«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя [КНР] Си [Цзиньпина] ничего такого нет, у [Владимира] Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», — сказал американский президент.

Трамп также считает «больными» всех утверждающих, что своими высказываниями он якобы разглашает военную тайну.

«Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные», — заключил Дональд Трамп.

Говоря о разработках американских военных инженеров, директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Соединенные Штаты Америки действительно много средств вкладывают в военные разработки и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

«Бюджет только на военные исследования составляет около 90 млрд долларов, что вдвое превышает все военные расходы России вместе взятые. Поэтому Пентагон может позволить себе много экспериментов, привлекать богатейшие частные компании с невероятным научным потенциалом. Да, конечно, американцам есть чем гордиться и Трамп может выступать с подобными заявлениями. Но что он имеет в виду? Частично мы знаем — они завершают старые программы разработки гиперзвуковых вооружений, хотя Россия достигла уверенных результатов первой. Кроме того, они развивают космические системы связи, наблюдения, системы сетецентрической войны, связывающие космос с Землей, самолеты между собой», — говорит эксперт.

Постепенно США начинают вводить и тестировать системы искусственного интеллекта, повышающие боевые возможности практически всех подразделений, штабов и армий. Такие системы в режиме реального времени способны выдавать разведывательные данные и командные сценарии для принятия решений.

«Добавим разнообразные автономные системы: несколько видов беспилотников-партнеров, которые будут работать вместе с пилотами, брать на себя большую часть их функций; подводные дроны. Несмотря на то, что у России есть «Посейдон» с его ядерной силовой установкой, у США тоже есть подводные автономные аппараты, пусть с электрическим двигателем, но свои функции они тоже выполняют. США, развивая свои вооруженные силы, ведут разработку новых датчиков — воздушных, подводных, наземных и космических. Военные спутники опять же, но пока это только проекты. Но в любом случае, что бы американцы не создавали, что бы они не обкатывали — все невиданное вооружение США разобьется о ядерный щит России. Именно он позволяет России оставаться сильным суверенным государством», — заключил военный аналитик.

Напомним, к публикации готовится книга американского журналиста Боба Вудворда Rage («Ярость»), которая основывается на эксклюзивных интервью автора с Трампом. В одной из таких бесед президент упомянул, что США разработали новое ядерное оружие, которым не обладают ни Россия, ни Китай. Ранее представитель Пентагона Роберт Суфер сообщил, что в Америке началась модернизация ядерных сил в ответ на аналогичные действия со стороны России. По его словам, Соединенные Штаты покажут России и Китаю «всю мощь» ядерной модернизации уже к 2030 году.