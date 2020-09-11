Жители Республики Коми выступают в поддержку Шугалея

Опрос, проведенный Федеральным агентством новостей в Республике Коми после премьеры фильма «Шугалей-2», показал: северяне готовы сделать все, что в их силах, для освобождения отважного социолога Максима Шугалея.

В воскресенье, 6 сентября, на телеканале НТВ вышло продолжение резонансного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях, которые сейчас происходят в Ливии. Звезды эстрады и кино, публичные личности, политики после просмотра киноленты активно делились в соцсетях и СМИ своими впечатлениями.

Но еще раньше фильм смогли увидеть жители Республики Коми, где стартовали показы картины на широком экране. Сюда прибыла съемочная группа фильма «Шугалей-2»: сейчас они объезжают с визитами все крупные города региона.

По признанию Кирилла Полухина, исполнителя главной роли, для него сейчас главное — помочь человеку, ставшему прототипом его героя. Актер хочет выполнить миссию фильма и предать огласке беду, случившуюся с российским социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком. Уже 1,5 года россияне незаконно удерживаются террористами, подвергаются пыткам и издевательствам. По данным журналистов, их содержат в нечеловеческих условиях в частой тюрьме близ Триполи.

После каждого премьерного показа зрители выходили потрясенными. Негодование, сочувствие, желание помочь и поддержать соотечественников — все, кто впервые увидел картину, пережили шквал эмоций. А после того, как фильм показали на телеэкранах, всколыхнулась вся Республика Коми. Как показал опрос Федерального агентства новостей, сейчас север сплотился в желании помочь Максиму Шугалею. В республике его поддерживают все, кто видел фильм, вне зависимости от возраста.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были захвачены боевиками в Ливии в мае 2019 года. К ним не пускают ни юриста, ни российского представителя. Неоднократные попытки привлечь внимание широкой общественности к беспределу радикальных исламистов, жертвами которых оказались российские ученые, результата не дали. В настоящее время Шугалей выдвинут первым в списке кандидатов от партии «Родина» в Госсовет Республики Коми.