США обвинили Россию в попытках «посеять раздор и хаос»

Вашингтон, 11 сентября. Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме обвинил Россию в попытках «посеять раздор и хаос» в Штатах. Это заявление опубликовано на стране СНБ в микроблоге Twitter.

«Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах», — говорится в сообщении.

В связи с этим администрация внесла четырех человек, якобы связанных с Россией, в санкционный список.

Russia seeks to sow divisions and create chaos across America and other democratic societies. Today, the Administration utilized EO13848 to designate four Russia-linked individuals for attempting to influence the U.S. electoral process. https://t.co/jnDCMiexby — NSC (@WHNSC) September 11, 2020

Ранее Минфин США добавил в черный список трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в избирательный процесс страны.

Летом директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются «очернить» Джо Байдена – кандидата в президенты США. Якобы действия Москвы связаны с тем, что политик придерживается антироссийских взглядов, указала «Вечерняя Москва».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал такие обвинения абсолютно голословными, напомнил Infox.ru.