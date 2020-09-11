Бездомный хотел убить Эминема

Детройт, 11 сентября. Злоумышленник пробрался в дом рэпера Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс Третий) и хотел его убить. Об этом пишет Detroit Free Press со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел еще в апреле, но детали покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания известного исполнителя в ходе судебного заседания.

По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. Он задал нежданному гостю вопрос о причинах его нахождения в доме. Тот ответил, что пришел убить рэпера.

«Когда мистер Мэтерс спросил его, почему он был там, мистер Хьюз сказал ему, что с целью убить его», — цитирует полицейского Detroit Free Press.

После этого Эминем «сопроводил» неизвестного через весь дом к выходу. Как именно он сделал это, не уточняется. Полиция по прибытии обнаружила, что со злоумышленником борется охранник певца.

Полицейский уточнил, что пробравшимся к рэперу оказался бездомный Мэтью Хьюз. В помещение он проник, разбив окно кирпичом. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.

Эминем отсутствовал на суде в среду, но за процессом по видеосвязи наблюдал его адвокат.

В этом году знаменитый исполнитель установил рекорд по скорости чтения рэпа, исполнив трек Godzilla. Музыкант произнес 229 слов за 30 секунд — по 11,3 слога в секунду.