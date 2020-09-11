Вице-премьер Украины рассказал, что ждет жителей Донбасса с паспортами РФ

Киев, 11 сентября. Жители Донбасса, получившие российские паспорта, должны определиться, гражданами какой страны они являются, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.



По его данным, российские паспорта получили порядка 200 тысяч жителей юго-востока Донбасса.

«Если кто-то хочет быть гражданином Российской Федерации, окей, это твое решение, живи себе на здоровье, только ты теперь иностранный гражданин. Или можешь быть лицом без гражданства», — считает он.

По мнению политика, все жители Донбасса с российскими паспортами должны получить вид на жительство, потому что у всех есть для этого основания.

«У тебя здесь имущество, ты здесь даже рожден», — указал он.

Вице-премьер добавил, что сам лично выступает за второе гражданство или статус «украинец за границей», чтобы такие граждане могли участвовать в украинских выборах. При этом Резников уточнил, что имеет ввиду украинцев, которые, например, живут в Канаде, Израиле, Польше, Великобритании и других странах, кроме России.

«Если ты проживаешь на территории государства-агрессора, на тебя этот режим не распространяется», — подчеркнул он.

По его словам, люди с российскими паспортами на Украине не должны «преподавать, избирать и быть избранным, работать государственным служащим, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах.

Напомним, в феврале этого года Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов Луганской народной республики. В МИД РФ тогда заявили, что отказ Киева признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, является дискриминацией и нарушением прав человека.

«Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них», — подчеркнули в российском ведомстве.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о получении в упрощенном порядке гражданства РФ жителями отдельных территорий Украины. В указе подчеркивается, что нововведение принято в целях защиты прав и свобод людей и основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права. Таким образом, жителям юго-востока Украины, желающим переехать в Россию, была оказана поддержка с получением документов.