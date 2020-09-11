Европейские страны объединяются против агрессивной политики Турции

Брюссель, 11 сентября. Италия, Франция и Греция коллективно выступили против милитаристской политики, которую проводит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Восточном Средиземноморье и на севере Африки. С заявлениями на эту тему выступили президент Франции, премьер-министром Италии и премьер-министр Греции.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что действия Турции в Средиземном море, нарушающие нормы международного права, привели к тому, что Анкара больше не может быть партнером Европы. Он подчеркнул, что европейскому сообществу нужно совместно выступить против Турции и ввести жесткие ограничения. В противном случае напряженность в регионе будет продолжать расти.

Заявление Макрона поддержал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он указал на провокационный характер политики Турции, который приводит к ее международной изоляции. Мицотакис констатировал, что с момента вступления в должность премьер-министра он пытался выстроить с Турецкой Республикой дружественные отношения, однако ее дальнейшие шаги показали невозможность этой идеи. Анкара продолжила действовать агрессивно, увеличив градус провокаций.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим солидарен с Парижем и Афинами. Италия выступает в поддержку Кипра, права которого были ущемлены «односторонними действиями Турции». Он добавил, что ситуация в Средиземном море вызывает беспокойство у всех.