Рабинович назвал Зеленского президентом хуже «отмороженного» Порошенко

Киев, 11 сентября. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудил политику главы государства, которая, по его мнению, даже хуже, чем у его предшественника Петра Порошенко. Рабинович отметил, что и на президентских, и на парламентских выборах жители Донецкой и Луганской областей обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.

Парламентарий считает, что речь зашла о государственном, конституционном преступлении, в котором виноват Зеленский и его офис. Рабинович назвал его президентом хуже «отмороженного» Порошенко.

«Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! <…> Такого наглого отношения к своему народу мы не видели даже при Порошенко!» — возмутился Рабинович.

Политик тем не менее счел важными местные выборы и призвал украинцев голосовать против партии Зеленского.

Напомним, что Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября. Они не пройдут на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Политический эксперт Александр Мартыненко предупредил, что местные выборы могут обернуться для Украины серьезными, негативными последствиями, стать причиной будущего распада страны на несколько частей.