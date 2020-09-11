Суд восстановил право компании на господдержку в связи с COVID-19

Москва, 11 сентября. Арбитражный суд Москвы вынес знаковое решение, в котором подтвердил право компании на государственную поддержку, хотя основной вид ее деятельности не входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии, но фактически к ней относится.

Весной 2020 года организация, которая открыла кафе на территории транспортного терминала, обратилась в инспекцию Федеральной налоговой службы России, чтобы получить субсидии в связи с COVID-19. Налоговый орган отказал в предоставлении помощи, указав на ее непрофильный основной вид деятельности. Арбитражный суд решил, что налоговая отказала в господдержке неправомерно: компания фактически работала в субсидируемой государством на период пандемии отрасли, а оказание услуг общественного питания было включено в неосновные виды деятельности. Решение же налогового органа чересчур формально.

В этом деле суд применил принцип «содержание важнее формы», известный в налоговых правоотношениях и активно применяемый в обратной ситуации, когда государство проверяет налогоплательщиков и доначисляет налоги. Эта концепция позволяет восстанавливать справедливость, разбираясь в реальных экономических отношениях, ставя их в преимущество перед юридической формой.

Прими налоговая инспекция решение в пользу заявителя без судебного решения, оно могло оказаться под прицелом у Счетной палаты и Минфина с обвинениями о нецелевом расходовании средств. Суд же вправе поставить точку в возможных дебатах.

Другие меры антикоронавирусной поддержки предпринимателей оказываются на основании тех же критериев, которым суд дал оценку в решении. Значит, принцип «содержание важнее формы» может быть применен и там. Остается лишь дождаться вступления судебного акта в законную силу.