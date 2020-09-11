Экономист Бахтин предостерег россиян от вложений в валюту

Москва, 11 сентября. Для ряда инвесторов сейчас не самое благоприятное время для вложений в валюту, заявил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он объяснил это высокой спекулятивной составляющей на валютном рынке.

Он отметил, что рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Экономист предостерег россиян от вложений в валюту.

Если к концу текущего года ситуация на нефтяном рынке нормализируется, а санкционные риски для России снизятся, это окажется стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.

«Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния», — пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Как пишет «Утро.ру», разумным сейчас может стать использование тактики усреднения, указал Бахтин. По его словам, как минимум половину портфеля можно формировать в иностранной валюте, сообщила «Вечерняя Москва». Эксперт, говоря о зарубежной валюте, заявил, что предпочтение лучше отдать доллару или евро.