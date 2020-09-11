Названы самые «молодежные» профессии россиян

Москва, 11 сентября. Профессия официанта чаще всего привлекает молодых соискателей, поэтому ее можно назвать самой «молодежной» в России. К такому выводу пришли исследователи сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Эксперты составили рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование, поступившее в распоряжение РИА Новости, проводилось на базе резюме ищущих работу в возрасте от 18 до 23 лет.

«Профессия официанта оказалась самой «молодежной» — почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет», — отметили эксперты.

На втором месте оказалась профессия бариста. Среди тех, кто хочет работать с кофе, 74% резюме приходятся на соискателей из молодого поколения.

На третью строчку исследователи поставили профессию промоутера — среди соискателей доля молодежи составляет 70%. На четвертом месте оказалась профессия хостес в ресторанах или гостиницах (доля резюме 67%), передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, в рейтинг «молодежных» профессий попали консультанты (доля резюме 58%), продавцы-кассиры выходного дня (57%), бармены (55%), а также специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок (43%).

Ранее эксперты «Работы.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября, предлагаемые московским соискателям. В рейтинг попали IT-специалисты, дизайнеры и шеф-повара.