Диетолог рассказала о преимуществах животного белка перед растительным

Москва, 11 сентября. Белок необходим организму, чтобы поддерживать мышечную массу, при этом у животного есть определенные преимущества перед растительным. Об этом заявила врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

По словам специалиста, животный белок необходимо включать в каждый прием пищи. Он содержится в рыбе, яйцах, мясе и молочных продуктах, а усваивается и переваривается дольше и сложнее, чем растительный.

Диетолог посоветовала готовить насыщенные белком продукты щадящим способом — варить, тушить, использовать пар.

«Жареное мясо, запеченное на гриле, даже запеченное в духовке, образуя корочку, превращает белок в неперевариваемый», — цитирует врача KP.Ru.

Пугачева отметила, что в рационе должно присутствовать сочетание животного и растительного белка. Последний в достаточном количестве содержится в бобовых, орехах и крупах.

«Для старшего возраста, когда нередко есть серьезные проблемы с зубами, затрудняется жевание, подойдут ореховые пасты, дробленые семечки», — рассказала она.

Ранее кулинарный блогер Нурия Дианова напомнила, что практически всю вредную еду можно сделать полезной, заменив часть ингредиентов. Например, для снижения калорийности традиционного торта «Наполеон» достаточно изменить рецептуру крема. Вместо взбитого масла в него можно добавить сметанный крем или творог с желатином.