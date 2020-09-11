Кинолог рассказал, как действовать при укусе собаки

Москва, 11 сентября. В случае укуса бездомной собаки или собаки безответственного хозяина необходимо сразу же не только промыть рану, но и обработать ее дезинфицирующими средствами. Об этом рассказал президент Российской Кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИА Новости.

«Для начала проведите осмотр повреждений, примерно установив степень тяжести. Остановите кровотечение: если задета артерия, наложите жгут выше поврежденного места, если вена – ниже. Затем нужно промыть рану чистой проточной водой, удалив остатки слюны и грязи», — рассказал он.

Следующий этап — обработка укуса. Если рядом не окажется раствора хлоргексидина или перекиси водорода, эксперт советует использовать обычное хозяйственное мыло. По его словам, оно подходит в данной ситуации лучше антибактериальных, так как содержит много щелочей, в следствие чего отлично убивает болезнетворные микроорганизмы. Кожу вокруг раны можно также обработать дезинфицирующими средствами.

Сразу после первичной обработки укуса кинолог советует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Если напавшая собака не была привита или же возможности проверить вакцинацию нет, то пострадавшему необходимо пройти курс прививок от бешенства.

«Ни в коем случае не уклоняйтесь от этой процедуры: бешенство — смертельная болезнь, ее можно предотвратить, но нельзя излечить», — рассказал Голубев.

Следующим шагом укушенного, по словам эксперта, должно быть обращение в полицию. Если питомец имеет хозяина, то необходимо привлечь его к ответственности за халатное отношение к воспитанию и содержанию животного, несущее за собой угрозу здоровья окружающим. Если животное бездомное — пострадавшему нужно обратиться в органы местного самоуправления и потребовать отлова животных.

«Помните, что подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему», — отметил Голубев.

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