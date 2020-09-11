Валерия оскорбила подписчика из-за вопроса про Долину

Москва, 11 сентября. Певица Валерия оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом ее коллеги Ларисы Долиной.

По случаю дня рождения исполнительницы Валерия выложила в своем акаунте в соцсети видео совместного выступления с коллегой. В подписи она поздравила Долину с праздником, отметив, что находиться с нею на одной сцене — это «большое счастье».

Пост собрал множество комментариев, в одном из них пользователь под именем anvarmirsaiapov решил поинтересоваться возрастом Долиной.

«И сколько этой бабусе стукнуло?» — написал он под видео.

Валерия решила не оставлять этот вопрос без внимания.

«Дядя, а вы дурак», — ответила она.

Заявление певицы многие фолловеры поддержали.

«Мужчины так себя не ведут», — отметила alenalaman. «Вы старый мешок. Вы хоть умеете петь, как она?» — задала мужчине вопрос russ.markus97. К сожалению, седые волосы не гарантируют ясность ума, печально, жаль вас», — констатировала afanaseva8444.

Валерия не в первый раз ответила на комментарий подписчика — ранее она неоднозначно отреагировала на критику в свой адрес. Мнения фолловеров относительно ее высказывания разделились.

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