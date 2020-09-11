Хафтар приказал ЛНА обеспечить защиту мирных демонстрантов

Бенгази, 11 сентября. Фельдмаршал Халифа Хафтар приказал всем воинским частям и органам безопасности обеспечить защиту участников демонстраций и не причинять им вред. Об этом сообщает ливийский канал Libya 24.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) обратился ко всем военнослужащим и органам безопасности Восточного правительства страны с призывом соблюдать свои служебные обязанности. Фельдмаршал потребовал, чтобы они обеспечили защиту всех, кто участвует в протестных акциях, если они будут соблюдать закон и придерживаться принципов мирного выражения протеста.

Накануне вечером, 10 сентября, в Бенгази группа ливийцев устроила пикет, потребовав улучшить условия жизни населения. По данным СМИ, причиной демонстрации стала нехватка топлива, поставки которого в регион были приостановлены по решению Национальной нефтяной компании, контролируемой так называемым Правительством национального согласия (ПНС).

По данным канала 218 TV, протестующие жгли покрышки на улице Гамеля Абдель Насера, заблокировав движение по ней. Демонстранты скандировали лозунги с требованием наладить поставки топлива и устранить проблемы с водоснабжением и энергией. Часть ливийцев потребовала провести реформы, чтобы оптимизировать работу органов власти, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

С середины августа на территориях, захваченных режимом ПНС Ливии, на регулярной основе проходят массовые демонстрации. Ливийцы, уставшие от гнета боевиков, организовывают пикеты против произвола главы ПНС Файеза Сарраджа. Мирные жители протестуют против тяжелых условий жизни, отсутствия воды и электричества, высокого уровня коррупции, присутствия тысяч иностранных наемников, а также ориентированности режима на террористические организации.

Известно, что группировки, лояльные ПНС, с помощью оружия разгоняли демонстрации. В результате силового решения есть погибшие, десятки человек пострадали. Помимо этого, джихадисты похищали активистов и избивали их в секретных тюрьмах. Международные правозащитные организации призвали ПНС к ответу за вооруженную агрессию против мирного населения.