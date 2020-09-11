Подозреваемую СМИ в отравлении Навального Марию Певчих ищет полиция

Москва, 11 сентября. Мария Певчих, подозреваемая журналистами в отравлении блогера Алексея Навального, уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего и выехала за границу, ее местонахождение устанавливается. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Ведомство обратило внимание, что Певчих была одной из шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири. Она постоянно проживает в Великобритании.

«По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что остальные пять человек опросили. Это Кира Ярмыш, Владлен Лось, Илья Пахомов, Георгий Албуров и Павел Зеленский.

Кроме того, полицейским удалось восстановить хронологию пребывания блогера и его сопровождающих в Томске и Томской области. Правоохранители установили маршрут их передвижения, круг общения, места, в которых они жили и которые посещали.

О том, что Певчих была рядом с Навальным в поездке, после которой он впал в кому, сообщило издание «Правда.ру», которое провело собственное расследование. Девушка владеет не только сетью книжных магазинов, но и пользуется связями с российскими оппозиционными олигархами. В Россию она прибыла по заданию спонсора Навального Владимира Ашуркова. В настоящее время он числится в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) как исполнительный директор.

Певчих проживала с Навальным в одном номере и вполне может быть его отравительницей, отметило издание. Кроме того, она не стала садиться с блогером в самолет по маршруту Томск — Москва, где ему стало плохо. А потом вылетела в Омск, где его госпитализировали, не из Томска, а через Новосибирск, таким образом не оставив следов пребывания на месте отравления. Затем Певчих сопроводила Навального в Германию, однако никто в ФБК ни разу не упоминал ее имени.