Москва, 11 сентября. Злоумышленники, обещающие россиянам выплатить денежную компенсацию, активизировались во время пандемии. О новой мошеннической схеме рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По словам эксперта, злоумышленники создают красочный сайт под каким-нибудь вызывающим доверие названием и указывают сумму, которую якобы может получить каждый гражданин РФ. Также на таких страничках описывают и происхождение «компенсации».

«Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка», — сообщила Пшеничникова агентству «Прайм».

Обычно на таких сайтах публикуют яркие фотографии улыбающихся людей и фейковые отзывы, в которых рассказывается, как быстро гражданин смог получить деньги с помощью данной «организации». Тем, кто тоже хочет оформить «компенсацию», предлагается ввести личные данные в специальную форму, пишет «Вечерняя Москва». Затем жертву просят перевести символическую сумму якобы для обработки запроса.

По словам Пшеничниковой, некоторые люди заходят сразу на несколько таких сайтов и в общей сложности переводят злоумышленникам до нескольких тысяч рублей. Иногда доверчивые граждане передают мошенникам данные банковской карты, что позволяет похитить все деньги со счета.

Эксперт посоветовала проверять информацию в официальных органах или на сайте «Госуслуги», чтобы избежать обмана. Кроме того, не стоит оставлять свои личные и платежные данные на сторонних ресурсах.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в комментарии Федеральному агентству новостей назвал универсальный способ, который поможет не попасться на уловку интернет-мошенников.