Дельфины устроили у берега Анапы «шоу» для отдыхающих

Анапа, 11 сентября. Четыре дельфина подплыли близко к побережью Черного моря и устроили для отдыхающих настоящее «шоу». Одна из пользовательниц Instagram сняла его на видео и опубликовала в соцсети.

На кадрах видно, как четверо дельфинов плещутся у берега в непосредственной близости от людей. Они приближаются к пляжу и разворачиваются, а затем начинают выныривать из воды.

Отдыхающие встречают их криками и начинают спешно снимать на смартфоны.

«Это бешеный восторг! Дельфины в такой близости от меня! И страшно, и в тоже время буря эмоций», — подписала видео с морскими животными в своем аккаунте lanabananna666.

Автор ролика отметила, что за время отдыха на курорте видела подобное «шоу» дельфинов у берега уже несколько раз. По ее словам, иногда к людям приближались не только взрослые особи, но их потомство. Случалось, что дельфины заплывали к отдыхающим несколько раз за день. Кадры были сделаны на пляже Жара в станице Благовещенской в Анапском районе.

Подписчики женщины ее видео оценили. Они признались, что их удивило, насколько близко дельфины осмелились подплыть к людям.

«Блин, что за кайф? Они так близко подплыли», — поразилась pushistie_hvostiki_nalchik_07. «Можно еще это видео?» — попросила more_blaga.

Ранее в сентябре редкое поведение дельфинов пользователи Сети сняли в Крыму. Морские обитатели подошли вплотную к берегу полуострова, выплыв на мель, и устроили для отдыхающих «представление».

В августе в прибрежных водах английского графства Дэвон самая дорогая в мире рыба — голубой тунец — выпрыгнула из воды и привела в восхищение проплывавшего мимо каякера. Редкие кадры опубликовала газета Daily Mail.