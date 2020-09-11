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Анфиса Чехова доказала поклонникам, что не делала пластику

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Анфиса Чехова доказала поклонникам, что не делала пластику

Москва, 11 сентября. Российская телеведущая Анфиса Чехова, уставшая от нападок интернет-пользователей по поводу ее внешности, показала фотографии прошлых лет и предложила сравнить ее облик. Таким образом она доказала, что не делала пластику. 

Телезвезда регулярно слышит обвинения в свой адрес в пластических операциях и прочих процедурах по изменению внешности. Терпеть такой наплыв негатива ведущая устала.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram серию фотографий, которые были сделаны в прошлом и сейчас. Она предложила пользователям сравнить ее внешность и сделать наконец-то вывод по теме пластических операций.

«Ну, давайте, обсудим, как я поменялась с годами? Вы же любите писать: Стала как все, всю себя перекроила, филеры поставила, ушила, отрезала, пришила», — написала 42-летняя артистка.

Анфиса Чехова доказала поклонникам, что не делала пластику

Чехова показала, как она выглядела примерно 13 лет назад. На кадрах знаменитость обладает пышными формами, которые полюбились зрителям, когда она начала строить свою карьеру на телевидении. В последние годы звезда, сбросив несколько десятков килограмм, держит себя в форме.

Поклонники телеведущей тут же принялись обсуждать теледиву. Многие отметили, что звезда ничуть не изменилась и по-прежнему выглядит на все сто. Также в комментариях нашлись шутники, которых, судя по всему, сильно позабавил пост знаменитости. 

«Вы всегда были прекрасной, всю жизнь наблюдаю за вами и любуюсь. Будто бы идеал настоящей женщины», — добавила sunglasses.zima.

«Брови что ли ли нарастила?» — пошутил doctored.ru.

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