Анфиса Чехова доказала поклонникам, что не делала пластику

Москва, 11 сентября. Российская телеведущая Анфиса Чехова, уставшая от нападок интернет-пользователей по поводу ее внешности, показала фотографии прошлых лет и предложила сравнить ее облик. Таким образом она доказала, что не делала пластику.

Телезвезда регулярно слышит обвинения в свой адрес в пластических операциях и прочих процедурах по изменению внешности. Терпеть такой наплыв негатива ведущая устала.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram серию фотографий, которые были сделаны в прошлом и сейчас. Она предложила пользователям сравнить ее внешность и сделать наконец-то вывод по теме пластических операций.

«Ну, давайте, обсудим, как я поменялась с годами? Вы же любите писать: Стала как все, всю себя перекроила, филеры поставила, ушила, отрезала, пришила», — написала 42-летняя артистка.

Чехова показала, как она выглядела примерно 13 лет назад. На кадрах знаменитость обладает пышными формами, которые полюбились зрителям, когда она начала строить свою карьеру на телевидении. В последние годы звезда, сбросив несколько десятков килограмм, держит себя в форме.

Поклонники телеведущей тут же принялись обсуждать теледиву. Многие отметили, что звезда ничуть не изменилась и по-прежнему выглядит на все сто. Также в комментариях нашлись шутники, которых, судя по всему, сильно позабавил пост знаменитости.

«Вы всегда были прекрасной, всю жизнь наблюдаю за вами и любуюсь. Будто бы идеал настоящей женщины», — добавила sunglasses.zima.