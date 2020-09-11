Рэпер T-killah с пеной изо рта рухнул на пол на дне рождения супруги

Москва, 11 сентября. Рэпер Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, рухнул на пол прямо в разгаре вечеринки по случаю дня рождения супруги Марии.

Поздравить экс-журналистку пришли родственники и друзья семьи. В разгар празднования рэпер преподнес любимой торт со свечками, но попробовать угощение виновнице торжества не удалось.

31-летнему Тарасову внезапно стало плохо.

«Артист рухнул на пол. Изо рта у него пошла пена», — передает «Дни.ру».

Гости вечеринки вызвали скорую помощь. Спустя время T-killah пришел в себя , но от госпитализации отказался.

Фанаты, узнав о случившемся на вечеринке, разделились на два лагеря. Одни искренне переживают за состояние здоровья любимого исполнителя. Другие же заподозрили, что инцидент на дне рождения Тарасовой — всего лишь постановка, пиар-ход для привлечения внимания к новому треку певца.

Дело в том, что спустя несколько часов после произошедшего Тарасов записал видеообращение к поклонникам. Он умолчал об инциденте, но прорекламировал трек «Мария». Супруга присоединилась к пиар-кампании в своем Instagram.

Напомним, что в мае решивший хайпануть T-Killah чуть не лишился глаз. Рэпер решил развлечь подписчиков и записал для них короткое видео. В кадре он обильно полил старый ковер горючей смесью и поджег его зажигалкой. Эксперимент пошел не по плану: пламя резко полыхнуло, когда герой видео еще не успел отойти.