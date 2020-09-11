Звезда «Универа» рассмеялся в зале суда после вынесения приговора

Москва, 11 сентября. Актер и телеведущий Арарат Кещян рассмеялся в зале суда после оглашения приговора за нарушение правил дорожного движения.

На опубликованном «РЕН ТВ» видео звезде сериала «Универ» судья выносит вердикт: артиста приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей. После Кещян спросил у своего адвоката, как вообще возможно доказать свою невиновность, и засмеялся.

«Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать», — сказал представляющий интересы артиста адвокат.

Звезду сериалов «Универ» и «СашаТаня» на днях задержали, когда он ехал в Москве по встречной полосе. До этого артист превысил скорость на Ленинградском шоссе, указал «Взгляд».

После задержания Кещян активно пытался доказать свой «важный статус», но эти попытки оказались правильными, и на актера составили протокол.

Бывший квнщик ранее заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признался, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где это запрещено.

Актер Арарат Кещян известен по роли Майка в популярных комедийных сериалах «Универ» и «СашаТаня». Долгое время он участвовал в КВН — он выступал за команду РУДН, напомнила «Газета Кемерова».