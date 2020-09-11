В России могут ввести систему двойных ценников

Москва, 11 сентября. Союз потребителей РФ выступил с инициативой обязать все магазины использовать новые ценники, передают «Известия». На новых ценниках должны быть указаны стоимость единицы товара (упаковки), а также единицы веса или объема (1 кг или 1 л).

Письмо с соответствующим предложением было направлено Министерству промышленности и торговли. На данный момент компании имеют право сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.

Глава Союза потребителей Петр Шелищ подчеркивает, что нововведение не позволит производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же стоимость. Однако в Минпромторге к предложению относятся со скепсисом.

«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — говорит «Известиям» заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров предложил маркировать алкоголь в России, так как данная отрасль наиболее подвержена контрафакту и фальсификату. На начальном этапе может быть произведена маркировка пива, в дальнейшем практику будут применять и для других спиртных напитков.