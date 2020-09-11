Журналист разозлил Турчинова и Луценко вопросом о сдаче Крыма

Киев, 11 сентября. В том, что Украина лишилась Крыма, виновато не правительство, возглавившее страну после госпереворота, а предыдущие власти. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время пресс-конференции.

«Не считаете ли вы, что аннексия Крыма это, по сути, сдача Крыма, и нужно ли за это судить?» — спросил у Турчинова один из журналистов.

«Сдают бутылки в магазины, а Крым был захвачен Российской Федерацией!» — разозлился Турчинов.

Бывший секретарь Совбеза Украины заявил, что Россия должна ответить за «захват» Крыма. Однако, по мнению Турчинова, ответственность должны нести и предыдущие украинские власти.

«Те украинские политики и «деятели», которые разоружали армию Украины, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до того состояния, который был в начале 2014 года», — возмутился экс-секретарь СНБО.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко вступился за Турчинова, отметив, что в деле об «оккупации» Крыма не нашлось состава преступления в действиях экс-секретаря СНБО. Луценко рассказал, что генпрокуратура получала заявление от гражданина Украины об измене властей, допустивших сдачу Крыма, однако это дело было закрыто.

Тем, кто хочет судить Турчинова, экс-генпрокурор напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский за полтора года так и не вернул полуостров, передает «ПолитНавигатор». По словам Луценко, сейчас у Зеленского есть армия, логистика и бюджет, которых не было у экс-секретаря СНБО Украины.

«Если нынешняя власть считает, что Турчинов плохо оборонял Крым, то преступление не закончено. <…> Если кто-то хочет сказать, что Турчинов не осуществил действия и его за это нужно судить, то что делает полтора года новая власть? Может, их тоже нужно судить?» — подытожил Луценко.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате законного референдума. За воссоединение проголосовали более 90% жителей полуострова и Севастополя.