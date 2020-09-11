Российские спутники смогут демонстрировать рекламу из космоса

Москва, 11 сентября. Российская компания «Авант-Спейс» — резидент Фонда «Сколково» — приступила к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе, сообщил основатель организации Антон Оссовский.

Запуск спутников планируется в 2022 году. Сейчас перед компанией стоит выбор — запускать спутники в открытом космосе с МКС или выводить на орбиту грузовым кораблем «Прогресс».

В компании хотят запускать на орбиту спутники со световым лазером на борту для демонстрации рекламы из космоса. Планируется, что спутники смогут выстраиваться в названия брендов.

Также специалисты собираются создать для смартфонов приложение, которое при наведении камеры на спутник считает код и откроет нужную рекламу в Сети.