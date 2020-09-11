Член ОНК рассказала, как чувствует себя Ефремов в СИЗО

Москва, 11 сентября. Заслеженный артист Михаил Ефремов в течение длительного времени не пил алкоголь, у него отсутствует абстинентный синдром, заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«У него нет абстинентного синдрома, у него не дрожат руки. То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время, по крайне мере перед тем как его поместили в камеру», — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

Состояние актера сложное, он подавлен, но не критически. По словам общественницы, с Ефремовым дважды беседовал психолог, также были проведены тесты. Однако ничего не указывает на то, что звезде сцены нужна специальная терапия, добавила Меркачева.

Сейчас Ефремов находится на карантине в восьмиместной камере в СИЗО с двумя заключенными. На следующей неделе его переведут в обычную камеру.

Ефремов сообщил, что ему тяжело подниматься на седьмой этаж. У артиста есть проблемы со здоровьем, на что в ОНК ему посоветовали записаться в платный спортзал, однако актер отказался, сообщила «Вечерняя Москва». Знаменитость также отказался от шахмат и нард, сказав, что ему достаточно книг.

Михаила Ефремова во вторник приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Пока шло следствие, артист находился под домашним арестом. Поэтому ему придется отсидеть семь лет и 10,5 месяца, напомнил Infox.ru. Приговор уже обжалован.