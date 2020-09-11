В Польше испугались «восстановления Российской империи»

Варшава, 11 сентября. Польша может столкнуться с «новой формой Российской империи» на своих границах. Об этом заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.

Вероятность такого сценария Грохмальский связал с интеграционными процессами между Россией и Белоруссией.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — заявил профессор.

Как отмечает польский эксперт, основным фактором стабильности в Восточной Европе было якобы появление суверенных государств после распада СССР. Но для России, по мнению Грохмальского, якобы свойственна «гигантская последовательная экспансия».

Также он назвал Калининград «важным элементом российского политического видения». По его словам, Польша и страны Прибалтики, граничащие с Калининградской областью, якобы «находятся в опасности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что разговоры о так называемом «поглощении» Россией Белоруссии являются «абсолютной чушью». По его словам, Москва и Минск обсуждают лишь интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.