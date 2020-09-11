Экс-генпрокурор Луценко призвал Зеленского начать наступление на Крым

Киев, 11 сентября. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал украинского лидера Владимира Зеленского начать наступление на Крым.

Как пишет пресса, Луценко в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами вместе с бывшим секретарем Совбеза Украины Александром Турчиновым затронул тему воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

По словам Луценко, если действующая украинская власть полагает, что Турчинов, который в тот момент исполнял обязанности главы государства, «плохо защищал» Крым, то у Зеленского сейчас есть «все инструменты», в том числе армия.

«Вперед!» — сказал экс-генпрокурор, обращаясь к украинскому президенту.

Ранее Турчинов сделал громкое заявление, признавшись, что готов лично пойти на «штурм» Крыма, если украинский президент даст такой приказ. В России высказывание экс-политика откровенно высмеяли, указал Infox.ru.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему решение крымчан не признает и считает полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России абсолютно законно и в полном соответствии с нормами международного права, напомнило «Утро.ру».