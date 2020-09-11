Коллега Тимошенко рассказал о ее состоянии после заражения коронавирусом

Киев, 11 сентября. Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая заразилась новым коронавирусом, стало лучше, сообщил заместитель главы партии Сергей Власенко.

В конце августа стало известно, что у Тимошенко диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Позднее сама Тимошенко сообщила в Facebook, что ей стало лучше.

«Ей уже лучше, но еще требуется время», — сказал депутат Рады, отвечая на вопрос ведущей телеканала «Украина 24» о том, как себя сейчас чувствует Тимошенко.

В начале сентября украинский политик рассказала, как справляется с инфекцией. По ее словам, кризис в состоянии ей удалось пережить, и теперь у нее есть возможность вернуться к нормальной жизни, указал «Взгляд».