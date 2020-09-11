Дарья Мороз с «беременным» животом высмеяла слухи о личной жизни

Москва, 11 сентября. Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз после развода с режиссером Константином Богомоловым заявила, что ее сердце больше не свободно. При этом она не раскрыла личность возлюбленного. Ее недавнее фото в Instagram подогрело интерес к теме со стороны подписчиков.

На опубликованном снимке актриса предстала с удивленным выражением лица и округлым животом. Поклонники уже успели подумать, что Мороз забеременела, однако это был всего лишь шуточный анонс сериала, в котором три женщины ждут ребенка от одного мужчины.

На тапках актрисы была скрыта неприличная надпись на английском. Так она решила ответить назойливым фанатам, которые лезут в ее личную жизнь.

«Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка», — пишет Мороз.

Недавно Дарью Мороз заподозрили в романе с актером Игорем Верником. На опубликованном в ее Instagram снимке актриса практически целуется с коллегой. По мнению многих пользователей, на кадре Мороз и Верник смотрятся «как родные».

Экс-супруг Дарьи Мороз Константин Богомолов недавно показал трогательные фотографии с их 10-летней дочерью Анной. Фанаты режиссера восхитились тем, с какой заботой он относится к дочери. Пользователи отметили, что девочка очень похожа на маму.