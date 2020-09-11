Обучающимся в РФ на дому детям могут дать скидку на Интернет

Москва, 11 сентября. Российским семьям, чьи дети из-за COVID-19 вынуждены учиться дома, предложили скидку на Интернет. Депутат Государственной думы России Иван Сухарев направил соответствующее письмо на имя главы Минкомсвязи Максуты Шадаева.

Парламентарий напомнил, что 1 сентября российские школьники и студенты вышли на учебу. Однако в некоторых регионах на фоне роста случаев коронавируса были приняты локальные решения о переводе учащихся на дистанционное обучение.

При этом семьи учеников, которые должны учиться из дома, оплачивают услуги Интернета сами, то есть берут на себя расходы по организации дистанционного обучения.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети интернет семьям, чьи дети вынуждены проходить дистанционное обучение в общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях, в виде скидки до 50% от используемого тарифа, но не более 500 рублей в месяц», — приводит RT выдержку из текста.

Пандемия коронавируса охватила многие страны мира, в том числе Россию. Чтобы не допустить распространения опасной инфекции в стране, были приняты различные меры, в том числе перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, напомнил Infox.ru.