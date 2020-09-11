Японцы радикально высказались о принадлежности Курильских островов

Токио, 11 сентября. Японцы прочитали статью, опубликованную на портале Yahoo News Japan, и призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего Курильских островов.

В материале говорилось о решении премьер-министра Японии Синдзо Абэ подать в отставку. Автор публикации рассмотрел в реакции Москвы на это событие скрытое давление на преемника Абэ в случае сохранения японского подхода «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».

Это спровоцировало крайне резкие высказывания в адрес России среди японских интернет-пользователей.

«Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!» — пишет пользователь с ником suz. «Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — резко прокомментировал hat. «Японии нужно примкнуть к США и приложить все силы к международной изоляции РФ и санкциям против нее. Это будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы», — предложил lex.

При этом были и те, кто признает, что Курильские острова Японии не вернуть никогда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что обновленная Конституция РФ дает однозначный ответ на вопрос о принадлежности Курильских островов. Согласно поправкам, призывы к отчуждению части территории России могут быть объявлены нарушением закона. Ключевой задачей поправки является сохранение границ в нерушимом виде.