В Крыму готовят эксперимент по вызову осадков

Симферополь, 11 сентября. Эксперимент по вызову осадков хотят провести на территории Крыма. Власти республики подписали соответствующий договор с Центральной аэрологической обсерваторией, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

Работы будут выполняться с помощью специального самолетов. По словам Гоцанюка, как только будут видны несущие осадки облака над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами, сразу вызовут воздушное судно.

«Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат», — добавил он.

Сумма контракта составляет 25,4 млн рублей, отметил «Взгляд». Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2020 года.

В начале сентября сообщилось, что на территории Крыма пересохли почти все крупные реки. Гидрометцентр предупреждал, что региону не нужно рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.