Тихановская одобряет санкции ЕС против Белоруссии

Варшава, 11 сентября. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддерживает готовящее введение санкций Европейским союзом в отношении белорусских властей. При этом она добавила, что оппозиция не может настаивать на этом.

«Мы приветствуем санкции, но это прерогатива каждой страны — вводить их или нет. Мы не можем на этом настаивать», — сказала Тихановская на брифинге после встречи с лидером оппозиционной партии Польши Борисом Будкой.

Напомним, Европейский союз готовит ограничительные меры против белорусских властей. Минский политолог, говоря о возможных рестрикциях, заявил, что санкции против Белоруссии не в интересах ЕС, поскольку благодаря республике Брюссель может проводить экономическое взаимодействие с Москвой.

Протестные акции в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в беспорядках в республике заинтересованы внешние силы. Россия не раз говорила о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.