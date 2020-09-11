Азаров объяснил, что общего у современной Украины и нацистской Германии

Киев, 11 сентября. С точки зрения подавления оппозиции на Украине сейчас сложился нацистский режим, схожий с гитлеровской Германией 1933-го года. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что Адольф Гитлер не декларировал уничтожение евреев, коммунистов и социал-демократов, когда только пришел к власти в Германии. Этим занимались его штурмовые отряды, а концентрационные лагеря появились в стране позднее.

«Но вот именно в этот период подавлялась реальная оппозиция, которая была в Германии. Ведь до 1933-го года в Рейхстаге больше половины мест занимали социал-демократы и коммунисты. Они же никуда не делись. Они были просто задавлены страхом, террором и расправами», — говорит Азаров.

По словам политика, аналогичные процессы сейчас происходят и на Украине. Об этом свидетельствуют обстрелы автобусов с оппозицией, избиения, убийства, заключения в тюрьмы и лишения работы. Бывший премьер подчеркнул, что часть украинцев сейчас запугана, часть — зомбирована. Он добавил, что оппозиция внутри страны подвергается гонениям, а продвигаемые из-за рубежа проекты, вроде платформы Анатолия Шария — жестко подавляются.

Ранее Николай Азаров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского изменить языковую политику в стране. По его мнению, запрет русского языка ведет к деградации нации. Экс-премьер подчеркнул, что запрет русского языка означает нанесение колоссального ущерба будущим поколениям.