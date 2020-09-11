Выявлено более 28 млн случаев заражения коронавирусом в мире

Москва, 11 сентября. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 28 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по коронавирусу.

Согласно данным университета, число заразившихся коронавирусом людей в мире превысило 28 млн. Более 907 тыс. человек с COVID-19 скончались. Удалось побороть болезнь 18 млн пациентам.

Вице-президент РАН Валерий Чарушин отмечал, что китайские специалисты подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин» в борьбе с COVID-19.

Советник главы Минздрава РФ Сергей Глаголев недавно заявил, что вакцинация против коронавируса станет одним из главных условий для путешествий в ближайшие годы.