«Укроборонпром» выставил на аукцион остатки советского наследства

Киев, 11 сентября. Руководство испытывающего финансовые трудности «Укроборонпрома» устроило аукцион с распродажей самолетов. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы предприятия в Facebook.

«Внимание – уже через пару недель «Украинская авиационная транспортная компания» выставит на открытые аукционы Prozorro три средних транспортных самолета Ил-76 ТД (МД). Эти объекты настолько уникальны, что заслуживают того, чтобы показать их вам раньше!» — отмечается в публикации.

Речь о двух Ил-76 ТД 1988-го года выпуска и Ил-76 МД 1986-го года. Эти самолеты поднимались в небо более 10 лет назад и требуют значительных финансовых ресурсов для обновления. Находящийся на стадии санации «Укроборонпром» не обладает необходимыми средствами, поэтому вынужден распродавать технику.

«Это достаточно ценные объекты, которые могут получить «вторую жизнь» даже не по назначению — например, превратиться в ресторан, аттракцион, стать ресурсной базой. Все, на что хватит фантазии новых владельцев», — отмечает пресс-служба концерна.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что киевские власти всегда находят деньги на военные цели, но не для восстановления техники для ее применения в мирных целях.

«Все, что когда-то осталось от СССР – все распродали. Порезали и продали на металлолом. Ничего им не нужно, ни на что нет денег. Корабли, ракеты, самолеты — все под нож…» — комментирует экс-парламентарий.

Экс-глава отдела технического контроля и отставной подполковник Владимир Белоносов говорил, что производство военной техники на Украине осуществляется с нарушениями. По его словам, бракованную технику отправляет в войска руководство «Укроборонпрома». Он отметил, что при производстве БТР могло быть более 50 недостатков.