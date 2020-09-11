Киев, 11 сентября. Русофобская песня Сергея Шнурова должна стать гимном Верховной рады и вдохновлять украинцев на «подвиги». Об этом заявил глава Института трансформации общества Олег Соскин.

По его словам, песней Шнурова «Москва сгорела целиком» должны начинаться и заканчиваться все заседания в украинском парламенте.

«Это должна быть такая хорошая песня, которая могла бы направлять украинский социум на понимание тех задач, которые придется решать в ближайшее время», — заявил Соскин.

Отметим, песня Шнурова начинается с таких строк:

«Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший Избирком».

Ранее Соскин отмечал, что власти Украины не только нарушают Конституцию, но и ведут страну в экономическую и социальную пропасть. По его словам, к зиме на Украине может наступить «трындец».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей объяснял, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы не допустить развала страны. Бывший парламентарий говорит, что глава государства должен за год провести конституционную реформу, осуществить переход страны к парламентской республике и уйти в отставку.