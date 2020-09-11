Общественный транспорт может стать бесплатным в России к 2035 году

Москва, 11 сентября. Бесплатный проезд в общественном транспорте России может быть введен к 2035 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии Министерства транспорта РФ.

В стратегии упоминается внедрение механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей. Согласно данной схеме, с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. При этом в документе не говорится, будет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение данного механизма рассчитано на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Ожидается, что нововведение позволит увеличить финансирование транспортной инфраструктуры.

В Минтрансе выступили с инициативой стимулировать население ездить на велосипедах и самокатах на территориях крупных городов. В районах массовой застройки планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отмечал, что в течение 2020 года на многих федеральных автомагистралях России может быть повышен максимальный лимит скорости. На данный момент речь идет о дорогах первой и, возможно, второй категориях. Замглавы ГИБДД Олег Панарьин сообщил, что в скором времени можно ожидать увеличение скоростного лимита до 130 км/ч, а с постепенной модернизацией дорог — до 150 км/ч.