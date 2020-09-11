Трамп похвастался «еще невиданным» американским вооружением

Вашингтон, 11 сентября. Вашингтон обладает системами вооружений, о которых не знает никто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной (информации. — Прим. ФАН), я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши Вооруженные силы сильнее, чем когда-либо. Мы потратили 2,5 трлн долларов на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты», — заявил американский лидер.

Он выразил надежду, что Штатам не придется использовать новое оружие. Трамп заявил, что ядерное вооружение США сейчас находится в «лучшем за последние десятилетия состоянии». Также глава государства подчеркнул, что о новом американском оружии еще никто ничего не знает и «лучше бы так продолжалось».

Напомним, к публикации готовится книга американского журналиста Боба Вудворда, которая называется Rage («Ярость»). Она основывается на эксклюзивных интервью автора с Трампом. В одной из таких бесед президент упомянул, что Вашингтон разработал новое ядерное оружие, которым не обладают ни Россия, ни Китай.

Ранее представитель Пентагона Роберт Суфер отмечал, что в США началась модернизация ядерных сил якобы в ответ на аналогичные действия со стороны России. По его словам, Соединенные Штаты покажут России и Китаю «всю мощь» ядерной модернизации уже к 2030 году.