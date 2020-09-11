Вучич: Путин отлично понимает проблемы Сербии

Белград, 11 сентября. Президент РФ Владимир Путин отлично понимает проблемы Сербии, между странами очень хорошие отношения. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

В четверг состоялись телефонные переговоры президентов двух стран. Подводя итоги беседы в интервью национальному сербскому телевидению, Вучич отметил, что его российский коллега отлично понимает проблемы балканской страны.

«Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе», — заявил он.

Вучич отметил, что «отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные».

Ране пресс-служба Кремля сообщила, что на повестку телефонного разговора были вынесены актуальные темы стратегического партнерства двух стран. Путин со своей стороны высоко оценил личный вклад Вучича в развитие российско-сербских связей.

При обсуждении косовского урегулирования, Путин напомнил коллеге о неизменной позиции Москвы относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.