В партии Меркель потребовали скрыть от России результаты проб Навального

Берлин, 11 сентября. Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия не должна раскрывать России результаты проб Алексея Навального.

«Германия не должна раскрывать данные, потому что российские спецслужбы только того и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись», — заявил Кизеветтер в интервью Berliner Zeitung.

По мнению политика, получив информацию о методах анализа, спецслужбы смогут по-новому использовать «Новичок», чтобы его было невозможно обнаружить.

Кизеветтер добавил, что доверяет выводам германских токсикологов, поскольку они имеют «очень высокую надежность».

Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске и госпитализировать блогера в токсикологическое отделение больницы. С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

В начале сентября германская сторона заявила об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Предположение Берлина подвергли критике большинство экспертов, химиков и политологов. В частности, завотделением острых отравлений омской Городской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной ухудшения состояния Навального однозначно не мог стать «Новичок». По словам врача, поставленный Навальному немецкими врачами диагноз — «фантастическое предположение», которое не подтверждено «ни документально, ни клинически».