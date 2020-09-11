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В партии Меркель потребовали скрыть от России результаты проб Навального

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В партии Меркель потребовали скрыть от России результаты проб Навального

Берлин, 11 сентября. Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия не должна раскрывать России результаты проб Алексея Навального.

«Германия не должна раскрывать данные, потому что российские спецслужбы только того и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись», — заявил Кизеветтер в интервью Berliner Zeitung.

По мнению политика, получив информацию о методах анализа, спецслужбы смогут по-новому использовать «Новичок», чтобы его было невозможно обнаружить.

Кизеветтер добавил, что доверяет выводам германских токсикологов, поскольку они имеют «очень высокую надежность».

В партии Меркель потребовали скрыть от России результаты проб Навального

Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске и госпитализировать блогера в токсикологическое отделение больницы. С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». 

В начале сентября германская сторона заявила об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Предположение Берлина подвергли критике большинство экспертов, химиков и политологов. В частности, завотделением острых отравлений омской Городской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной ухудшения состояния Навального однозначно не мог стать «Новичок». По словам врача, поставленный Навальному немецкими врачами диагноз — «фантастическое предположение», которое не подтверждено «ни документально, ни клинически».

Источник: Berliner Zeitung
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