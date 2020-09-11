Сенат США может ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Вашингтон, 11 сентября. Сенаторы-демократы США представили законопроект, который обязывает президента Дональда Трампа вводить санкции в отношении любого россиянина, причастного к предполагаемой выплате награды талибам за атаки против американских военных в Афганистане, сообщает Reuters.

Напомним, американская газета The New York Times 26 июня со ссылкой на анонимные источники опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия опровергла эти сообщения, а Трамп ясно дал понять, что не верит им.

Закон требует, чтобы Трамп подтвердил или опроверг, факт вознаграждения боевикам в Афганистане с российской стороны. Если администрация президента обнаружит подтверждение, документ требует от главы Белого дома ввести санкции по блокированию активов и запрету на выдачу виз в отношении должностных лиц из РФ.

Издание отмечает, что законопроект вряд ли будет принят Сенатом. Соавторами законопроекта являются сенатор Боб Менендес, высокопоставленный демократ в комитете Сената по международным отношениям, а также сенаторы Жанна Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь, Джефф Меркли и Тэмми Дакворт.

«Мы вводим этот закон сегодня, потому что уважение президента к Владимиру Путину требует, чтобы Конгресс активно формировал внешнюю политику США в отношении России, особенно в отношении санкций», — говорится в заявлении Менендеса.

Отметим, ранее российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что США не имеют каких-либо оснований заявлять, что российские спецслужбы или армия взаимодействовали с террористической группировкой «Талибан»1 (запрещена в РФ). Вашингтон сам помогал движению моджахедов в Афганистане во время нахождения советских войск в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.