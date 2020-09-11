Ученые из КНР признали эффективным российский препарат против COVID-19

Екатеринбург, 11 сентября. Ученые из Китая предварительно подтвердили, что российский препарат «Триазавирин» эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

В феврале российские ученые по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге отправили «Триазавирин» в Китай для проведения испытаний.

«Триазавирин» имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна», — цитирует слова Чарушина пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Как уточнил ученый, пока этот ответ еще не официальный, поскольку исследования продолжаются.

В КНР, по словам Чарушина, уже утвержден протокол клинического исследования. Испытания проводятся в десяти больницах провинции Хэйлунцзян на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. На данный момент в исследовании участвуют в общей сложности 245 китайских пациентов.

Отметим, ранее президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев сообщил, что российские ученые нашли способ, как кардинально сократить количество пациентов с коронавирусом, которым требуется подключение к аппарату ИВЛ.

По его словам, на фоне пневмонии, вызванной COVID-19, гелий-кислородная смесь, разогреваемая до 90-95 градусов, превосходит по эффективности искусственную вентиляцию легких. После ингаляций лишь одному из пятидесяти пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких.