Российские ученые нашли способ спасать больных COVID-19 без ИВЛ

Екатеринбург, 11 сентября. Российские ученые нашли способ, как кардинально сократить количество пациентов с коронавирусом, которым требуется подключение к аппарату ИВЛ. После ингаляций гелий-кислородной смесью лишь одному из пятидесяти пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких. Об этом сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», — заявил Черешнев РИА Новости.

По словам иммунолога, аппараты ИВЛ дают очень серьезную нагрузку на организм. На фоне пневмонии, вызванной COVID-19, гелий-кислородная смесь, разогреваемая до 90-95 градусов, превосходит по эффективности искусственную вентиляцию легких.

Микробиологи усовершенствовали аппараты для ингаляций, сделав раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 046 370 случаев заражения коронавирусом, 862 373 человека выздоровели, 18 263 скончались.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи. Вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот в ближайшее время. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что в сентябре начнется первый этап вакцинации, который коснется врачей и учителей. Начало массовой вакцинации ожидается в ноябре или декабре после того, как будут налажены поставки больших партий вакцины.