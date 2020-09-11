Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иордании, появилось видео

Амман, 11 сентября. В окрестностях иорданского города Аз-Зарка прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел в районе склада боеприпасов.

Согласно данным Sky News Arabia, в результате происшествия погибли двое человек. Еще трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в порту ливанского Бейрута вспыхнул крупный пожар — загорелся склад, расположенный неподалеку от места прошлого взрыва 4 августа.