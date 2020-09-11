Небензя назвал ситуацию с Навальным «грязной игрой»

Нью-Йорк, 11 сентября. Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.

В четверг представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали от России расследования инцидента с Навальным. При этом данная тема противоречила заявленной повестке заседания.

Постпред Британии Джонатан Аллен в своей речи заявил, что российская сторона «должна срочно провести полное и прозрачное расследование этого случая применения химического оружия».

Представитель Бельгии Карен ван Влиербирж добавил, что страна «обеспокоена недавними случаями использования вещества из группы «Новичок». В свою очередь посол ФРГ Кристоф Хойсген провел параллель с отравлением в Соблсбери Сергея и Юлии Скрипалей, обвинив в случившимся РФ.

Комментируя заявления коллег, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у России «нет оснований, чтобы начинать расследование», поскольку омские врачи, спасшие Навальному жизнь, «не нашли никаких следов химического оружия в его анализах». Он также подчеркнул, что Москва не получали никаких доказательств от Германии, «которые позволили бы сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении».

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — подчеркнул Небензя.

Дипломат добавил, что Москва обращалась к Берлину с просьбой предоставить результаты исследований, это могло бы помочь «установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны».

С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». В начале сентября германская сторона заявила об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Предположение Берлина подвергли критике большинство экспертов и политологов. В частности, один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк назвал обвинения «абсолютной чушью».